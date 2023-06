POL-MA: Heidelberg: Diebstahl aus Wohnmobil in Neuenheim

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagnachmittag, zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der St. Ilgner Straße. Nachdem die Täterschaft unberechtigterweise auf das Grundstück gelangte, hebelten der oder die Täter/in mit einem unbekannten Gegenstand die Wohnungstür ...

mehr