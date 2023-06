Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 2 Promille Auto gefahren - Führerschein einbehalten

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22:15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen auffällig fahrenden Pkw-Fahrer. Kurze Zeit später konnte der 51-jährige Peugeot-Fahrer in der Schwarzwaldstraße durch die Beamten des Polizeirevier Sinsheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bereits bei der Hinterherfahrt fuhr der 51-Jährige merklich Schlangenlinien und geriet in den Gegenverkehr. Im Rahmen des anschließenden Kontrollgesprächs konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein später durchgeführter Alkoholtest bestätigte, dass der 51-Jährige mit 2,72 Promille viel zu alkoholisiert war, um am Straßenverkehr teilzunehmen. Der Peugeot-Fahrer musste die Beamten auf das Revier begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Führerschein einbehalten. Der 51-Jährige muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell