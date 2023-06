Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Seniorin Handtasche an Straßenbahnhaltestelle entrissen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Donnerstag entriss um kurz nach 8 Uhr ein bislang unbekannter männlicher Täter einer 81-Jährigen die Handtasche. Die Seniorin hatte an der Straßenbahnhaltestelle Seckenheimer Straße gestanden, als plötzlich ein Fahrradfahrer an ihr vorbeifuhr, dabei ihre Handtasche packte und mitnahm. Neben persönlichen Gegenständen und Identitätspapieren wurde auch Bargeld entwendet.

Der Täter wird als ungefähr 30 Jahre alt, 180 cm groß, schlank und mit hellem Teint beschrieben. Er trug einen langen Kinnbart und einen dunkelblonden Zopf. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover mit Muster.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174331-0, zu melden.

