Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der St. Ilgner Straße. Nachdem die Täterschaft unberechtigterweise auf das Grundstück gelangte, hebelten der oder die Täter/in mit einem unbekannten Gegenstand die Wohnungstür auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus den Räumen u.a. ein Akkuschrauber mitsamt Ladegerät sowie vier Uhren entwendet. Die Höhe des gesamten Diebstahlschadens ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Polizeirevier Wiesloch nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06222 / 5709-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell