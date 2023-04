POL-PDNR: Wochenendpressebericht PI Linz - Berichtzeitraum 21.04.23; 11:00 Uhr - 23.04.23; 16:00 Uhr

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Im Rahmen des landesweiten "Speedmarathons" wurden durch die Polizeiinspektion Linz am Rhein am Freitag, 21.04.2023, Geschwindigkeitskontrollen in den Bereichen St. Katharinen und Bruchhausen durchgeführt. Insgesamt wurden 24 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die verantwortlichen Fahrzeugführenden erwartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Am Freitagnachmittag, 21.04.2023, wurde durch Beamte der PI Linz in Bad Hönningen ein Rollerfahrer kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine akute Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem verantwortlichen Fahrer wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Am Sonntagmittag, 23.04.2023, wurde in Linz am Rhein ein Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Anhaltspunkte für eine akute Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem verantwortlichen Fahrer wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

