POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Neuwied - Berichtszeitraum 21.04.23 16.00 Uhr bis 23.04.23 09.00 Uhr

Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im hiesigen Dienstgebiet insgesamt acht Verkehrsunfälle, bei welchen Sachschäden in Höhe von ca. 12000 EUR entstanden. Glücklicherweise wurden im Rahmen der aufgenommenen Verkehrsunfälle keine verletzten Personen konstatiert, so dass es lediglich bei Blechschäden blieb.

Strafanzeigen / Verkehrsüberwachung

Am Nachmittag des 21.04.23 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 18-Jährigen Mofa-Fahrers festgestellt, dass selbiger nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Versicherungskennzeichen sichergestellt. Den Fzg.-Führer erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem erhält die Führerscheinstelle Kenntnis über den vorgenannten Sachverhalt zwecks Prüfung von Maßnahmen in Eigenregie. Weiter wurden am Wochenende hiesiger Dienststelle zwei Fälle von Vandalismus gemeldet, bei welchen die Polizei Neuwied noch Zeugen sucht, welche Angaben zum Tathergang und potentiellen Tätern machen können: Zum einen wurde in der Nacht von 21.04.23 auf 22.04.23 in einer Durchgangspassage im Ringmarkt, Stadtteil Heddesdorf, durch bislang unbekannte Täter eine Neonröhre von der Decke der Passage gerissen. Bislang bestehen keine Hinweise auf einen oder mehrere Täter. Des Weiteren wurde am 22.04.23 durch einen Anwohner in der Fichtenstraße in Neuwied-Irlich festgestellt, dass in den Nächten zuvor sein Garagentor durch bislang ebenfalls unbekannte Täter mittels nicht abwaschbaren Stift beschmiert wurde. Auch hier liegen bislang keine eindeutigen Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen die Angaben zu den vorgenannten Beschädigungen machen können werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Am Samstagvormittag, dem 22.04.23 kam es gegen 10:00 Uhr durch eine männliche Person auf dem Radweg/Feldweg parallel zum Rhein, in Höhe der Kronprinzenbrücke im Stadtteile Neuwied-Engers, zu einer exhibitionistischen Handlung gegenüber vorbeilaufenden und fahrenden Passanten/-innen. Der Tatverdächtigte konnte im Rahmen der Fahndung noch angetroffen und kontrolliert werden. Im Zuge dessen sucht die Polizei nach einer Radfahrerin, welche den Vorfall ebenfalls beobachtete und ihre Feststellungen gegenüber einer Zeugin, welche sich sodann auf hiesiger Dienststelle gemeldet hatte, mitteilte. Die Zeugin/Radfahrerin, welche bislang namentlich nicht bekannt ist, wird gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

