POL-PDNR: Fahrerin mit knapp 1,5 Promille unterwegs

Güllesheim (ots) - Am 21.04.2023 gegen 17:00 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein unsicher geführter PKW gemeldet. Das Fahrzeug konnte in der Folge durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Ortslage Güllesheim kontrolliert werden. Beide Insassen waren erheblich alkoholisiert. Bei dem 32- jährigen Fahrzeugführer konnte ...

mehr