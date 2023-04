Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Verursacher trotz umfangreicher Suchmaßnahmen verschwunden

Isenburg (ots)

Am 22.04.2023 gegen 01:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Straßenhaus über einen Verkehrsunfall auf der B413 zwischen den Ortslagen Isenburg und Bendorf informiert. Hierbei kam der Unfallverursacher aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der Verursacher abgewiesen und überschlug sich, bis er schließlich im Bachbett auf dem Dach zum Liegen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin des überschlagenen PKW nicht angetroffen werden. Auch eine intensive Absuche im Nahbereich mittels Hubschrauber und starken Kräften der freiwilligen Feuerwehr, führte nicht zum Antreffen. Daher ist nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass sich der Fahrer / die Fahrerin fußläufig entfernt haben dürfte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Die weiteren Beteiligten in dem entgegenkommenden Fahrzeug wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell