Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Am Samstag, den 15.04.2023 gegen 11:10 Uhr wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Monsheim in der Obersülzer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer fiel den Beamten auf, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte.

Direkt zu Beginn der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren konnten im Verlauf drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle begleiten.

Es wurden entsprechende Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt im Verkehr sowie Verstoße gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell