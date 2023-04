Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Strafanzeigen im Rahmen eines Ausflugs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 14.04.2023 kam es am Abend in zwei Gaststätten in der Kunigundenstraße zu verschiedenen Straftaten durch Personen einer Ausflugsgruppe. Durch eine 23-Jährige wurde zunächst versucht einen Blumentopf von der Damentoilette eines Cafés zu entwenden. Anschließend wurden aus einem Restaurant eine Laterne und ein Schild im Gesamtwert von 100EUR entwendet. Der Restaurantinhaber wurde zudem durch einen 25-Jährigen bedroht. Die Ausflugsgruppe flüchtete anschließend aus dem Restaurant in Richtung ihres Ausflugbusses. Durch die Polizei konnte der bereits fahrende Bus gestoppt und die Täter ermittelt werden. Beide müssen sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell