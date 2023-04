POL-PDNW: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Freinsheim (ots) - Am Freitag, den 14.04.2023, gegen 14:30 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu einer Ölspur zwischen Freinsheim und Herxheim am Berg gerufen. Ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim hatte zuvor - auf Grund eines technischen Defektes - auf der betreffenden Strecke Öl verloren. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Freinsheim und Herxheim am Berg und die Polizei musste die ...

