POL-PDNW: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Haltweg kam es im Zeitraum vom 13.04.2023, 18:00 Uhr bis 14.04.2023, 07:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte der unbekannte Unfallverursacher beim Vorbeifahren die Fahrerseite eines am Fahrbahnrand abgestellten PKW des Herstellers Volkswagen in der Farbe schwarz mit Heidelberger Kennzeichen. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von 1.500EUR. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Anhand eines an der Unfallstelle aufgefundenen Blinkerglas konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem unfallbeteiligten PKW um einen Ford handeln dürfte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

