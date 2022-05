Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfallzeugen gesucht

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag (11.05.2022) parkte ein Kurierfahrzeug in der Zeit von 11:20 bis 12:00 Uhr gegenüber der Heinrich-Drake-Realschule. Als sie ihre Post ausgeliefert hatte und zum Auto zurückkehrte, bemerkte die Kurierfahrerin frische Unfallschäden an der Front des Wagens. Die Schadenssumme beträgt 2500 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Detmold zu wenden, Tel. (05231) 6090.

