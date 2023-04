Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht wurde am 14.04.2023 zwischen 13:30 und 17:00 Uhr in der Robert-Stolz-Straße ein geparkter weißer PKW des Herstellers Mazda mit NW-Kennzeichen beschädigt. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren den Mazda und verursachte einen Schaden in Höhe von 1.000EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell