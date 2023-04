Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Heimreise frühzeitig beendet - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße

Am 15.04.2023 um 23:30 Uhr wurde ein 43-jähriger Fahrzeugführer, aus dem Landkreis Germersheim, in der Chemnitzer Straße in Neustadt/Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der Fahrzeugführer, der sich auf der Rückreise nach dem Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern befand, zunächst keinen Führerschein vorzeigen. Laut dem Fahrer habe er seinen Führerschein lediglich zu Hause vergessen. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Fahrer seit mehreren Jahren nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 43-jährige Fahrer gab im weiteren Verlauf an, dass ihm die Fahrerlaubnis wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entzogen wurde. Die anschließende Medizinisch-Psychologische Untersuchung habe er zwar absolviert, jedoch nicht bestanden. So kam es zu dem Umstand, dass der Fahrer seitdem nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem 43-jährigen untersagt, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem erwartet die Halterin des Fahrzeugs ein Strafverfahren wegen des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

