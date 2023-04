Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 23.04.2023

Betzdorf (ots)

1. Fund von Betäubungsmitteln

Tatort: 57572 Niederfischbach, Konrad-Adenauer-Straße 38 Tatzeit. 22.04.2023, 06:30 Uhr Hergang: Durch eine Zeugin wird eine schlafende Person in der Sparkassen Filiale in Niederfischbach gemeldet. Eine daraufhin durchgeführte Personenkontrolle ergab, dass die Person bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Eine Durchsuchung führte zum Auffinden eines Schlagrings sowie diverser Betäubungsmitteln. Auf den jungen Mann kommen nun weitere Strafverfahren zu und ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

2. Hausfriedensbruch und Diebstahl

Tatort: 57548 Kirchen, Siegstraße

Tatzeit: 22.04.2023, 07:00 Uhr Hergang: Durch die Mitarbeiter eines Einkaufmarktes in Kirchen wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt, dass eine männliche Person sich trotz Hausverbot in den Räumlichkeiten aufhalte. Der amtsbekannte junge Mann ( allerdings nicht der von der Meldung zuvor )wurde überprüft und es konnte festgestellt werden, dass er zuvor Ware im Markt entwendet hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und ein Platzverweis ausgesprochen.

3. Diebstahl und Sachbeschädigung

Tatort: 57584 Wallmenroth, Schützenhaus Tatzeit: 21.04.2023, 22:15 Uhr bis 22.04.2023, 08:00 Uhr Hergang: Bisher unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum mehrere Holzscheide vom Schützenhaus Scheuerfeld und entzündeten auf einem daneben befindlichen Wiesengelände ein Lagerfeuer. Hierdurch wurde die Wiese beschädigt. Aufgrund der anhaltenden feuchten Witterungslage bestand keine Brandgefahr.

Hinweise Bitte an die Polizei Betzdorf 02741 9260

4. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57584 Scheuerfeld, Kirchstraße 79 Tatzeit: 22.04.2023, 10:30 Uhr Hergang: Eine Verkehrsteilnehmerin hatte ihren Pkw auf dem REWE Parkplatz abgestellt und war zum Einkaufen gegangen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass jemand gegen ihren Pkw gefahren war und sich anschließend unerlaubt entfernt hatte. Es liegen Hinweise auf einen weißen SUV vor.

Auch hier bitte die Polizei um die Mithilfe von weiteren Zeugen.

5. Streitigkeiten

Tatort: 57520 Emmerzhausen, In der Erzhard Tatzeit: 22.04.2023. 18:00 Uhr Hergang: Zu Streitigkeiten zwischen einem Pkw- Fahrer und einem Anwohner kam es an der besagten Tatörtlichkeit. Der Pkw Fahrer konnte zweifach nicht an einem dortigen Eiswagen vorbeifahren. Dies brachte in derart in rage, dass er den Eiswagen- Fahrer zur Rede stellt. Ein Anwohner stellte daraufhin den Pkw Fahrer zur Rede.

Das Ganze schaukelte sich derart hoch, dass es zu wechselseitig begangen Beleidigungen und Bedrohungen kam. Zudem soll der Pkw Fahrer mit einem Eisbecher beworfen worden sein.

Nun kommen auf den Anwohner und den Pkw Fahrer Strafanzeigen zu.

