POL-GT: Beteiligte nach Vorfall auf dem Schnatweg in Rietberg gesucht

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Am Dienstagabend (07.03., 21.15 Uhr) erlitt ein e-Bike-Fahrer bei einem Verkehrsunfall an der Bahnhofstraße schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde der 67-jährige Steinhagener in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5458491 Am Samstag (11.03.) verstarb er im ...

