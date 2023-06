Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkäuferin abgelenkt und Schmuck im Wert von knapp 1.000 Euro entwendet - Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag betrat ein bisher unbekannter Täter um 10:30 Uhr ein Schmuckgeschäft in der Mannheimer Straße und erkundigte sich bei der Verkäuferin über diverse Schmuckstücke. Nachdem sich der Täter eine goldene Halskette sowie einen Anhänger einpacken lies, lenkte der Täter die Verkäuferin insoweit ab, dass er weiteres Interesse an verschiedenen Uhrmodellen bekundete. Um die Uhren hervorzuholen, musste sich die Verkäuferin von dem Täter kurzzeitig abwenden. Dies nutze der Unbekannte aus und nahm den Schmuck aus der Verpackung heraus und schließlich an sich. Im weiteren Verlauf gab der Täter an, nicht über ausreichend Bargeld zu verfügen, weshalb er eine Bankfiliale aufsuchen müsse. Durch einen später hinzukommenden Bekannten der Verkäuferin wurde dem Täter der Weg zur nächsten Bankfiliale beschrieben, daraufhin entfernte sich der Täter jedoch in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens liegt knapp unter 1.000 Euro.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich, ca. 30-35 Jahre, ca. 180 cm groß, afroamerikanisches Erscheinungsbild, schlanke Körperstatur. Bekleidet mit schwarzen Schuhe (mit leichtem Absatz), lange, enge schwarze Hose, schwarzes T-Shirt mit weißem Muster auf der Brust und schwarzer Base-Cap.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202 / 288-0, in Verbindung zu setzen.

