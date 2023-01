Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrüger versuchten ihr Werk

Weimar (ots)

Erneut kam es zu vermehrten Anrufen durch Trickbetrüger. So wurde beispielsweise einem 66-Jährigen aus dem Nordkreis am Telefon ein Gewinn in Höhe von 39.000 Euro versprochen. Vor der Auszahlung müsste er lediglich das Honorar in Höhe von 900 Euro in Form von GooglePlay-Guthabenkarten entrichten. Ähnlich verhielt sich der Sachverhalt in Bad Berka. Auch hier hätte ein Mann einen Gewinn gemacht. Und auch der 80-Jährige sollte eine Gebühr entrichten. In beiden Fällen haben die Angerufenen richtig gehandelt - nämlich den Anruf in Frage gestellt und keinerlei Bezahlungen durchgeführt.

