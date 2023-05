Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: LKW-Fahrt endet im Überseehafen Rostock

Rostock (ots)

Am Sonntag, den 30. April 2023 wurde ein litauischer LKW-Fahrer bei der Einreise aus Hanko kommend, mit der Frachtfähre "Finnsky" (Finnlines) im Überseehafen Rostock kontrolliert. Der 55-Jährige wurde am 16. April 2021 vom Amtsgericht Ulm wegen Straßenverkehrsgefährdung zu 50 Tagessätzen á 40,- Euro rechtskräftig verurteilt. Den Gesamtbetrag von 741,37,- Euro konnte der Litauer noch vor Ort begleichen. Da die Beamten bei dem Mann jedoch einen starken Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durch. Der Atemalkoholwert betrug 2,08 Promille. Im Rahmen der Zuständigkeit wurde die Landespolizei Dummerstorf zur Untersagung der Weiterfahrt informiert. Diese stellten fest, dass der Führerschein für Deutschland gesperrt ist und brachten daraufhin eine Wegfahrsperre am LKW an.

