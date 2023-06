POL-Nordsaarland: Fischdiebstahl in Nonnweiler

Nohfelden (ots) - Vier leicht Verletzte, die nach ambulanter Behandlung jeweils das Krankenhaus verlassen konnten, forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag, 10.06.2023, um 11.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Nohfelden. Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinland-Pfalz befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Ortseingang Nohfelden. Vor der dortigen schmalen Eisenbahnüberführung gewährte sie einem entgegenkommenden Lkw die ...

