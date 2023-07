POL-HA: Platzverweis missachtet - Randaliererin wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Bereits am 25.04.2023 entwendete ein unbekannter Mann in der Rossmann-Filiale in der Esserstraße Parfüm im Wert von über 500EUR. Er verstaute die Ware in einer Tasche und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Eine Kamera fertige Aufnahmen des Tatverdächtigen an. Der Polizei liegt jetzt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. ...

