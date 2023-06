POL-FL: Flensburg: Zeugen nach Raub gesucht - Männer in weißen Schutzanzügen flüchtig

Flensburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (15.06.2023), gegen 15:00 Uhr, wurde ein Kind auf einem Rad in der Otto-Fielitz-Straße in Flensburg angefahren. Die Polizei sucht den beteiligten Autofahrer und Zeugen. Der 12-jährige Junge fuhr auf dem Gehweg. Aus dem Otto-Heinrich-Engel-Bogen kam ein Auto. Der Radfahrer fuhr in die Seite des Wagens. Der Fahrer erkundigte ...

mehr