POL-FL: Flensburg: Vermisster Rollstuhlfahrer ist wieder zurück

Kampen/Sylt (ots) - Freitagmittag (16.06.23), um 11.55 Uhr, meldeten Anrufer über den Polizeiruf 110 mehrere Personen in der Straße Strönwai in Kampen, die mit Farbe Außenmauern, Dach und Fenster einer Boutique besprühten. Vier von diesen Personen klebten sich vor dem Eingangsbereich der Boutique am Boden fest. Die vier mit jeweils einer Hand angeklebten Personen ...

mehr