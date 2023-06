Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Personen besprühten Geschäft in Kampen und klebten sich am Boden fest

Kampen/Sylt (ots)

Freitagmittag (16.06.23), um 11.55 Uhr, meldeten Anrufer über den Polizeiruf 110 mehrere Personen in der Straße Strönwai in Kampen, die mit Farbe Außenmauern, Dach und Fenster einer Boutique besprühten. Vier von diesen Personen klebten sich vor dem Eingangsbereich der Boutique am Boden fest.

Die vier mit jeweils einer Hand angeklebten Personen wurden durch Polizeibeamte gelöst. Verletzt wurde niemand. Die insgesamt sechs Personen im Alter von 21-63 Jahren wurden anschließend für weitere polizeiliche Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Vier der sechs Personen können in Zusammenhang mit den Farbschmierereien im Hotel Miramar in Westerland und eine Person mit dem mit Farbe besprühten Privatjet auf dem Sylter Flughafen in Verbindung gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

