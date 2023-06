Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hörnum: Personen beschädigen Rasen auf Golfplatz

Hörnum (ots)

Am Mittwoch (14.06.23) betraten mehrere Personen gegen 11:10 Uhr das Gelände eines Golfplatzes in Hörnum. Vor Ort wurden durch die einsetzten Polizeibeamten fünf Personen angetroffen. Diese befanden sich auf dem Grün des Platzes an einem Golfloch. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort der Rasen umgegraben und beschädigt. Der Sachschaden soll im vierstelligen Bereich liegen.

Die fünf Personen im Alter von 22 - 61 Jahren wurden in Gewahrsam genommen und für weitere Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben. Ob Zusammenhänge mit vorherigen Straftaten bestehen, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern aktuell an.

Hinweis für Medienvertreter:

Weitere Auskünfte können in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Flensburg derzeit noch nicht erteilt werden.

