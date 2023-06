Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Gelegenheit macht Diebe

Offene Türen lockt Diebe an

Babenhausen (ots)

Offenstehende Türen eines Mehrfamilienhauses in der Fahrstraße haben am Samstagnachmittag (10.6.)offenbar einen Dieb angelockt. Nach ersten Erkenntnissen nutzte der noch unbekannte Täter gegen 14.30 Uhr die scheinbar günstige Gelegenheit, betrat zunächst das Treppenhaus und dann eine Wohnung, die er nach Wertvollem durchsuchte. Dort schnappte er sich Geld und trat dann zu Fuß die Flucht Richtung Frohnhof an. Dabei konnte er von Zeugen beobachtet werden, die den Flüchtenden als etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und von athletischer Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt seiner Flucht war er mit einer kurzen, schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Als auffällig wurde sein schwarzgrünes Tattoo im Bereich seiner linken Wade wahrgenommen.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt in diesem Fall und nimmt alle weiterführenden, sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

