Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sicher in Bad Oeynhausen leben - Informationsaustausch zum Thema Sicherheit am 22. März 2023

Bad Oeynhausen (ots)

Das individuelle Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum ist für viele Menschen ein Thema. Sei es nachts, an Bahnhöfen oder in einsamen Gegenden.

Die Polizei nimmt diese Sorgen sehr ernst und möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern in Bad Oeynhausen in einen Austausch gehen. Gemeinsam soll am kommenden Mittwoch, dem 22. März 2023 um 18 Uhr bei einem Informationsaustausch thematisiert werden, welche Bereiche in Bad Oeynhausen das subjektive bzw. objektive Sicherheitsgefühl beeinträchtigen und worin die Ursachen dafür liegen.

Zusammen mit Swea Hartl (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oeynhausen) und Mitarbeitenden des Weißen Rings (Außenstelle Minden-Lübbecke), lädt das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz in das Mehrgenerationenhaus in Bad Oeynhausen, Weserstr. 24 ein.

In einem Impulsvortrag wird die Kriminalitätslage dargestellt. Ein weiteres Thema ist auch, wie sich die Bürgerinnen und Bürger vor Straftaten schützen können. Außerdem werden im Rahmen der Veranstaltung Tipps gegeben, welche Möglichkeiten der Weiße Ring Betroffenen bietet, wenn diese Opfer einer Straftat geworden sind. Ergänzend wird die Vertreterin der Stadt Bad Oeynhausen entsprechende Anregungen aufnehmen, wie sich das Sicherheitsgefühl in der Stadt stärken lässt.

Zur besseren Planung werden Interessierte gebeten, sich unter der Mailadresse kkkpo.minden@polizei.nrw.de für die Veranstaltung anzumelden.

