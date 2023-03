Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach Unfall auf der Eichholzer Straße

Lübbecke (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden die Beamten gegen 14.20 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls zur Eichholzer Straße in Lübbecke - Eilhausen gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatte ein 73-Jähriger aus Espelkamp mit seinem Volkswagen die Eichholzer Straße in Fahrtrichtung Frotheim befahren, als er sich in Höhe der Straße "Moorwiesenweg" einem städtischen Kleintransporter mit aktivierter Rundumleuchte näherte. Der befand sich in selber Fahrtrichtung stehend am rechten Fahrbahnrand.

Nach Zeugenangaben setzte der Espelkamper zum Überholvorgang an und lenkte sein Auto nach links. Aus ungeklärter Ursache kollidierte der VW anschließend mit dem Heck der offenen Ladefläche des Kleintransporters.

Bei dem Aufprall verletzten sich der 73-Jährige und auch seine gleichaltrige Beifahrerin leicht. Die Insassen des Transporters blieben unverletzt. Beide wurden durch eine alarmierte Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt. Die Frau wurde schließlich zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der leicht beschädigte Lkw konnte seine Fahrt fortsetzen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell