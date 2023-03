LPI-GTH: Brand eines Mehrfamilienhauses - Ergänzungsmeldung

Gossel (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 24-jähriger Fahrer eines Kia befuhr gestern Nachmittag die K30 von Richtung Arnstadt in Richtung Crawinkel. Aus unbekannter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich anschließend. Der 24-Jährige verletzte sich dabei leicht, am Kia entstand Totalschaden. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

