POL-FL: Verkehrsunfallflucht am Parkplatz des Fähranlegers, Polizei sucht Verursacher

Wyk auf Föhr (ots)

Montag (12.06.23), in der Zeit von 13:15 bis 15:25 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Fähranleger, bzw. Hafenstrand in Wyk auf Föhr, ein schwarzer Seat Ibiza erheblich beschädigt.

Der PKW war auf dem Parkplatz in Höhe des Reedereigebäudes abgestellt worden. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte ein anderes Fahrzeug beim Ausparken gegen das Heck des Seat gefahren sein. Dabei wurde der schwarze Seat trotz angezogener Feststellbremse bis gegen die Flutmauer geschoben. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Das vermutlich helle, unfallverursachende Fahrzeug dürfte im rechten Heckbereich ebenfalls erhebliche Beschädigungen aufweisen. An dem beschädigten Seat Ibiza wurden Lackspuren des unfallverursachenden Fahrzeuges gesichert. Der Schaden an dem schwarzen Seat wird auf mindestens 1500,- EUR geschätzt.

Personen, die Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 04681-758980 oder per email: wyk.pst@polizei.landsh.de an die Ermittler der Polizei in Wyk auf Föhr zu wenden. Vielen Dank!

