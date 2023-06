Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schülerin wird beim Überqueren an Fußgängerampel der B5 beinahe von LKW erfasst, Polizei sucht Zeugen

Bargum/Ost-Bargum (ots)

Am Donnerstagmorgen (08.06.23), gegen 06.40 Uhr, wollte eine Schülerin mit dem Bus an der B5 von Bargum nach Niebüll fahren. Um zur Bushaltestelle zu kommen, musste das Mädchen die Straßenseite der Bundesstraße wechseln und betätigte dafür die dort an der Straße installierte Fußgängerampel. Die Ampel schaltete für den Straßenverkehr auf Rot und die Fahrzeuge, welche aus Richtung Langenhorn heranfuhren, erkannten dies und verlangsamten ihr Tempo um vor dem Überweg zu stoppen. Ein LKW, welcher aus Richtung Niebüll kam, bremste jedoch nicht ab und fuhr ungehindert über die führ ihn rote Ampel. Das Mädchen war gerade im Begriff die Straße zu überqueren und schaffte es gerade noch dem LKW nach hinten auszuweichen und so einen Unfall zu vermeiden. Es soll sich um einen blauen LKW mit grauen Containern und Rendsburger Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei in Bredstedt hat die Ermittlungen dieser Straßenverkehrsgefährdung übernommen und bittet vor allem die Insassen der anderen Fahrzeuge, die sich der Ampel näherten oder bereits an dieser warteten, sich als mögliche Zeugen und Hinweisgeber unter der Rufnummer 04671-4044900 zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell