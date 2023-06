Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Westerland/Sylt - Sechs Personen betreten Hotel und beschmieren Hotelbar und Foyer mit Farbe

Westerland/Sylt (ots)

Am frühen Donnerstagabend (08.06.23), gegen 18.50 Uhr, betraten sechs Personen im Alter von 19 bis 63 Jahren das Hotel Miramar in Westerland. Sowohl im Foyer, als auch in der Bar begannen sie sogleich die Wände und das Inventar sowohl mit Farbbeuteln als auch mit Farbe aus für diesen Zweck präparierten Feuerlöschern aufzubringen. Die Sylter Polizei war sehr schnell vor Ort und konnte vier der sechs Personen widerstandslos festnehmen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier verbringen. Darüber hinaus konnten im weiteren Verlauf zwei weitere Personen namentlich festgestellt werden, von denen eine der Gruppe angehörte, die bereits am Dienstagvormittag (06.06.23) auf dem Sylter Flughafen einen Privatjet mit orangener Farbe besprüht hatte. Die weiteren Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen dauern an. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Weitere Auskünfte werden bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nicht erteilt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell