POL-FL: Männer geraten in der Hafenstraße in Streit, Opfer erleidet Stichverletzungen, Polizei sucht weitere Zeugen

List/Sylt (ots)

Am späten Mittwochabend (07.06.23), gegen 23.30 Uhr, mündete ein Streit zwischen mehreren Personen in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 29-jähriger Mann aus Husum durch Messerstiche schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 29-jähriger Mann in Begleitung einer Frau und befand sich an der Bushaltestelle in der Hafenstraße in List auf Sylt, als es zu dem Streit mit zwei bislang unbekannten jungen Männern kam. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung kam es zum Einsatz eines Messers, bei der der 29-Jährige Stichverletzungen im Gesicht und im Brustbereich erlitt, die zunächst als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Die beiden an der Auseinandersetzung beteiligten Männer flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die jungen Männer werden wie folgt beschrieben:

1.Mann:

-ca. 16-18 Jahre alt -ca. 160-165 cm groß und kräftig -dunkles, kurzes Haar -bekleidet lediglich mit Boxershorts

2.Mann:

-ca. 16-23 Jahre alt -ca. 160-165 cm groß -dunkles, kurzes Haar -bekleidet mit hellem Jogginganzug

Die näheren Umstände der Auseinandersetzung sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Sylter Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können oder die bislang unbekannten Männer davor oder danach beobachtet haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04651-70470 bei den Ermittlern zu melden.

