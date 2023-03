POL-HS: Einbruch in Baustelle

Heinsberg-Schafhausen (ots) - Eine Anwohnerin der Straße Kuhlertgraben wurde gegen 3 Uhr nachts am Montag, 13. März, aufgeweckt, da ihr Hund bellte. Als sie nach dem Rechten sah, bemerkte sie zwei dunkel gekleidete Personen, die in einen silber-grauen Daimler Benz älteren Modells stiegen und davonfuhren. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine weitere Person. An der Haustür waren anschließend Beschädigungen zu erkennen, so dass von einem Einbruchsversuch auszugehen ist. ...

