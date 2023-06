Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg-Vorsicht Trickdiebstahl, Diebe geben sich als Mitarbeiter der Immobilienverwaltung aus

Flensburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (08.06.23), zwischen 14.30 Uhr und 14.50 Uhr, kam es in der Flensburger Nordstadt zu einem Trickdiebstahl in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Zwei Männer klingelten an der Wohnungstür eines älteren Ehepaares und gaben sich als Mitarbeiter der Immobilienverwaltung aus. Einer der Männer zeigte kurz einen Ausweis vor und gab an, dass die Wasserleitungen in der Wohnung überprüft werden müssten, woraufhin den Männern Einlass in die Wohnung gewährt wurde. Ein Mann begab sich direkt ins Badezimmer, drehte den Wasserhahn auf und verwickelte die Senioren in ein Gespräch, während der andere die Heizungsanlage im Wohnzimmer in Augenschein nahm. Nachdem die angeblichen Handwerker die Wohnung nach ca. 15-20 Minuten wieder verlassen hatten, bemerkten die Mieter den Diebstahl eines Portemonaies aus einer Jacke im Flur der Wohnung, woraufhin sofort die Polizei informiert wurde, die allerdings die flüchtigen Trickdiebe im Umfeld nicht mehr antreffen konnten.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Bankkarten aus dem Portemonaie wurden umgehend über den Sperrnotruf (116 116) gesperrt.

Beschreibung der Männer:

1.Mann

-ca. 40 Jahre alt -ca. 170 cm groß und kräftig -dunkles Haar, weißes Hemd mit Sakko -sprach hochdeutsch

2.Mann

-ca. 40 Jahre alt -ca. 180 cm groß und schlank -dunkles Haar -sprach hochdeutsch

Tipps Ihrer Polizei:

-Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

-Wer bereits Opfer geworden ist, sollte Strafanzeige bei der Polizei erstatten.

Ein Appell der Polizei richtet sich auch an jüngerer Angehörige, Freunde und Nachbarn: Klären Sie Ihre Eltern/Großeltern/Verwandten über die Maschen der Diebe und Betrüger auf!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell