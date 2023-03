Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 13 Kritikpunkte in einer Stunde

Kaiserslautern (ots)

13 Beanstandungen bei 25 überprüften Fahrzeugen, und das Ganze innerhalb einer Stunde - das ist die Bilanz einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag am Messeplatz. Beamte der Polizeiinspektion 1 nahmen hier von 13.30 bis 14.30 Uhr vorbeikommende Fahrzeuge unter die Lupe. Dabei hatten sie aus verschiedenen Gründen etwas zu bemängeln: An insgesamt sechs Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte technische Defekte an der Beleuchtungseinrichtung fest. Die Fahrzeughalter, beziehungsweise Nutzer müssen diese nun schnellstmöglich beseitigen und ihr Auto noch einmal bei der Polizei vorführen.

Darüber hinaus wurde in vier Fällen beanstandet, dass bei der Bordausrüstung Warnweste und/oder Warndreieck fehlten. Auch hierfür gab es Mängelberichte.

Zwei Fahrer hatten ihren Führerschein nicht dabei und müssen diesen nun in den nächsten Tagen vorlegen. Und last but not least: Ein Fahrzeug wurde beanstandet, weil der Termin für die Hauptuntersuchung überschritten war. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Frist gesetzt, um sich die neue Plakette zu holen. |cri

