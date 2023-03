POL-PPWP: Wer hat die Schaufensterscheiben beschädigt?

Kaiserslautern (ots) - Mehr als 1.700 Euro hat eine 58-Jährige an ihren vermeintlichen Sohn überwiesen. Der angebliche Sprössling schrieb die Frau am Sonntag per Messengerdienst an, weil er sich ein neues Smartphone kaufen wollte. In dem Glauben, dass sie mit ihrem Sohn chattete, überwies die 58-Jährige das Geld. Erst durch Angehörige erfuhr sie, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte. Der echte Sohn hatte ...

