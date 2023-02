Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Lebach (ots)

Am Samstag, 18.02.2023, im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 22:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Heusweiler Straße in Lebach-Landsweiler in Richtung Lebach. In Höhe des Anwesen Nr. 35, streifte er zwei am rechten Fahrbahnrand, ordnungsgemäß geparkte Pkw und beschädigte diese. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881 / 5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell