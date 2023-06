POL-FL: Goldebek: Zeugenaufruf nach Unfall mit Radfahrerin

Flensburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (08.06.23), zwischen 14.30 Uhr und 14.50 Uhr, kam es in der Flensburger Nordstadt zu einem Trickdiebstahl in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Zwei Männer klingelten an der Wohnungstür eines älteren Ehepaares und gaben sich als Mitarbeiter der Immobilienverwaltung ...

