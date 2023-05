Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 47-Jähriger verletzt zwei Personen mit Fahrzeug - Tatverdächtiger wird Haftrichterin vorgeführt

Warendorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Ein 47-Jähriger steht im Verdacht am Freitagabend (19.05., 22:25 Uhr) nach einer verbalen Auseinandersetzung an der Königstraße in Ahlen zwei Personen mit seinem Fahrzeug verletzt zu haben. Er befindet sich seit Sonntagnachmittag in Untersuchungshaft.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Personengruppe und dem alkoholisierten Beschuldigten, insbesondere zwischen ihm und einer 38-jährigen Frau. Kurz darauf soll sich der Beschuldigte in sein Auto gesetzt haben und mit erhöhter Geschwindigkeit auf die Gruppe zugefahren sein. Der Ahlener soll dabei die 38-Jährige sowie eine 23-Jährige angefahren und leicht verletzt haben. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die 23-Jährige wurde mit Rückenschmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie hat sich zwischenzeitlich selbst wieder entlassen. Die weitere verletzte Frau erlitt unter anderem eine Platzwunde am Kinn.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die eingesetzten Beamten fanden zunächst das abgeschlossene Auto und griffen den 47-Jährigen kurze Zeit später ebenfalls auf. Der Mann wurde am Samstag (20.05.) vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wurde der Ahlener unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr am Sonntag (21.05.) der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Münster vorgeführt. Sie erließ Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Er hat sich bislang nicht zu dem vorgeworfenen Geschehen geäußert.

Die genauen Umstände und die Hintergründe der Tat sind Bestandteil weiterer Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen könnten private Streitigkeiten zwischen dem Beschuldigten und der 38-jährigen Frau ursächlich für die Auseinandersetzung gewesen sein. Eine Mordkommission der Polizei Münster unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Heiner Olthuis ist im Einsatz.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2415.

