Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Freund mit Zaunlatte geschlagen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 21.5.2023 gerieten zwei Bekannte gegen 3.50 Uhr in Ostbevern in Streit, als sie sich nach einer Party zufällig auf dem Lienener Damm erneut trafen. Der Ältere, ein 38-Jähriger aus Ostbevern, soll im weiteren Verlauf den 28-jährigen geschlagen haben. Anschließend soll der Tatverdächtige eine Zaunlatte aus einem Gartenzaun herausgerissen und den jüngeren Ostbeveraner damit attackiert haben. Dadurch wurde der alkoholisierte 28-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete.

