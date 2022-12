Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Armsheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Alzey (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es gestern, 22.12.2022 im Laufe des Tages im Kurpfälzer Weg. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über eine Balkontür Zutritt in das Anwesen. Im Haus wurden sämtliche Schubladen geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurde u.a. Schmuck. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend geklärt werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

