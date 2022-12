POL-PIAZ: Flomborn - Einbruch in Einkaufsmarkt

Alzey (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es in Westhofen zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster in einer Souterrainwohnung im Hessenring auf. Die Diebe nahmen Geld und Schmuckgegenstände mit und flüchteten nach Tatausübung über das zuvor aufgehebelte Fenster. Von der Mainzer Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und ...

mehr