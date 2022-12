Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Bornheim - Einbruch in Zweifamilienhaus

Alzey (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten gestern in der Zeit von 17:30 - 20:50 Uhr eine Terrassentür in einem Zweifamilienhaus im Lerchenweg auf. Die Täter durchwühlten alle Räume und suchten nach Wertgegenständen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Mainzer Kriminalpolizei hat eine Spurensuche und -Sicherung am Tatort durchgeführt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

