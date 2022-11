Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Baum auf Haus - Ortsfeuerwehr Wienhausen eilt zur Hilfe

Wienhausen (ots)

Am 19. November 2022 wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Wienhausen um 16:38 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung in die Straße "Am Maschsee" alarmiert.

Vor Ort eingetroffen fanden diese einen massiven Baum vor, der aufgrund seines morschen Wurzelwerks die Standkraft verloren und auf ein Wohngebäude gestürzt war. Da sich schnell herausstellte, dass der Baum nur schwer durch die Feuerwehr entfernt werden könnte und keine weitere Gefahr durch diesen hervorging, konnte der Einsatz bereits kurze Zeit später beendet werden.

Neben der oben genannten Ortsfeuerwehr war ebenfalls eine Streifenwagenbesatzung der Polizei im Einsatz. Hinsichtlich der entstandenen Schadenhöhe können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

Foto: Alexander Gruber, stellvertretender Fachberater Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell