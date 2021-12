Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Schule in Achternmeer

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 17. Dezember 2021, 18.00 Uhr bis Sonntag, 19. Dezember 2021, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Grundschule Achternmeer in der Korsorsstraße ein. Durch die Täter wurde eine Türscheibe beschädigt, so dass eine Tür durch Hindurchgreifen geöffnet werden konnte. Innerhalb des Gebäudes wurde eine weitere Tür beschädigt, um in weitere Räume gelangen zu können. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden. Der Sachschaden wurde aktuell auf 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

