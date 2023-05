Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit Messer gedroht und zugeschlagen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 21.5.2023 kam es gegen 15.00 Uhr zu einer Bedrohung und Beleidigung auf dem Föhrenweg in Ahlen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung habe ein 37-jähriger Ahlener ein Springmesser gezückt und damit weiter gedroht. Daraufhin sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in der der Tatverdächtige mit dem Messer in der Hand einen 46-Jährigen geschlagen haben soll. Dabei sei die Klinge des Messers eingefahren gewesen. Der Jüngere flüchtete und konnte wenig später von Polizisten während der Fahndung nach ihm auf dem Kastanienweg entdeckt werden. Die Beamten nahmen den Mann zunächst in Gewahrsam und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Bei dem Angriff wurde der 46-jährige Ahlener leicht verletzt.

