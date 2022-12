POL-GÖ: (541/2022) Polizeistation Herzberg bekommt neue Telefonnummer - Umstellung am Dienstag

Göttingen (ots) - Bad Sachsa, Bismarckstraße Freitag, 9. Dezember 2022, zwischen 04.00 und 13.30 Uhr BAD SACHSA (as) - Auf der Bismarckstraße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ist am vergangenen Freitag (09.12.22) im Zeitraum zwischen 04.00 und 13.30 Uhr ein Audi A4 bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen streifte ein ...

