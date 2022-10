Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - Freitag, 14.10.2022, 11.25 Uhr, Speyer, Kreisverkehr Lindenstraße

Speyer (ots)

Am gestrigen Freitagmittag fuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem PKW in den Kreisverkehr in der Lindenstraße ein und übersah hierbei einen 77-jährigen Radfahrer, welcher sich bereits in dem besagten Kreisverkehr befand. Der Radfahrer wurde hierbei von dem PKW am Hinterrad touchiert, wodurch dieser zu Fall kam und sich an der Nase verletzte. Der Mann wurde vorsorglich zur medizinischen Vorsorge in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell